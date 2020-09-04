Эрдоган обнародовал дату открытия подвесного моста через Дарданеллы

За последние годы достигнуты крупные успехи в развитии транспортной инфраструктуры Турции. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу на открытии автотрассы Анкара-Нигде.

«Протяженность сети автомобильных дорог нашей страны достигла 3 295 км. В современной Турции проложены дороги даже с самые труднодоступные районы юго-востока страны», — сказал глава государства.

По словам Эрдогана, к 2022 году планируется также завершить один из крупнейших транспортных проектов в истории Турции — строительство подвесного моста через пролив Дарданеллы.

Открытие моста, получившего название «Чанаккале 1915», намечено на 18 марта 2022 года — в очередную годовщину исторической победы периода Первой мировой войны, сообщил президент.

Мост, протяженностью в 3 860 метров, соединит район Лапсеки (провинция Балыкесир) с полуостровом Гелиболу (провинции Чанаккале).

Проезжая часть моста будет состоять из шести полос: по три в каждом направлении.