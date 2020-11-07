Эрдоган: Нас ненавидят тираны и предатели

Турция, как и век назад, продолжает борьбу на землях Анатолии с целью достижения мира не только в регионе, но и во всем мире. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 7-м конгрессе отделения правящей Партии справедливости и развития в провинции Кахраманмараш.

Глава государства заявил, что Турция продолжает решительными шагами идти к своим целям.

«Борьба Турции с терроризмом и террористами была особенной. Наши солдаты, силы безопасности боролись безустально, в итоге мы победили», — сказал Эрдоган.

Мы продолжим вести борьбу и никогда не откажемся от своих целей, заявил он.

«Нас ненавидят тираны и предатели. Ненавидят потому, что мы разрушаем их несправедливый строй, который они строили на протяжении целого века», — отметил Эрдоган.