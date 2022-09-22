Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут встретиться в Праге.

Как передают турецкие СМИ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью журналистам по возвращении из поездки в США.

Он сообщил, что в настоящее время идет подготовка: «В Праге состоится саммит Европейского политического сообщества. Мы ценим возможность участия в саммите, который в настоящее время проходит в Праге. Пашинян (премьер-министр Армении) намерен приехать туда. Кажется, он предполагал возможность нашей встречи там. Может быть, мы сможем поговорить с ним об этих вопросах там».

Кроме того, Эрдоган отметил, что его страна будет предпринимать определенные шаги по этим вопросам на Южном Кавказе: «Пока мы находимся только в процессе планирования. Мы обсудим эти вопросы с Президентом Ильхамом Алиевым и предпримем соответствующие шаги».