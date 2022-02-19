Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбудет в понедельник с визитом в страны Африки.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что на 20-23 февраля запланированы официальные переговоры турецкого лидера в Демократической Республике Конго, Сенегале и Гвинее-Бисау. В повестке дня: состояние и перспективы углубления двустороннего сотрудничества.

В рамках визита в Дакар, президент Эрдоган примет участие в открытии Олимпийского стадиона на 50 тыс. зрителей, построенного в африканской стране одной из турецких компаний.

Кроме того, в столице Сенегала в присутствии главы турецкого государства состоится открытие нового здания посольства Турции.

В Администрации президента Турции также привлекли внимание к тому факту, что президент Эрдоган станет первым турецким лидером посетившим с официальным визитом Гвинею-Бисау.