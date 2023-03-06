В Турции в зоне землетрясения насчитывается до 50 тысяч зданий, подлежащих сносу.

Как сообщает #, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к народу после заседания Кабинета министров.

Он отметил, в течение двух месяцев планируется начать строительство 244 тысяч квартир и 75 тысяч сельских домов.

По его словам, уже начато строительство 22 тысяч квартир.

«Всего запланировано строительство 488 тысяч квартир, из них 405 тысяч квартир и 83 тысяч сельских домов», — сказал Эрдоган.