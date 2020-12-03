Эрдоган и Рухани обсудили Карабах и ситуацию в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Хасаном Рухани, об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции, передает Анадолу.

Обсуждены шаги по укреплению отношений между Турцией и Ираном, а также региональные события.

Турецкий лидер передал соболезнования в связи с убийством иранского ученого Мухсина Фахризаде.

В ходе переговоров президент Турции заявил, что нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу, указав на необходимость тщательно избегать любых действий, которые могут поставить под угрозу территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Эрдоган отметил, что мир и стабильность в Нагорном Карабахе откроют новые возможности, которые принесут пользу странам региона, в том числе Армении.

| 2020-12-03T23:33:20+04:00 3 декабря 2020, 23:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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