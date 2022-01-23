Президент Ирана Ибрагим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает агентство Mehr.

В ходе разговора главы государств обсудили двусторонние и региональные отношения. Стороны подчеркнули важность укрепления уровня сотрудничества и координации между двумя странами.

«Единственный способ добиться прочной безопасности и стабильности в регионе — уважать суверенитет и территориальную целостность стран», — сказал Раиси.

В свою очередь, Эрдоган подчеркнул поддержку своей страной Ирана в достижении региональной безопасности.