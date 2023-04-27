Президент Турции Тайип Эрдоган впервые после недомогания в прямом эфире вышел к общественности, подключившись онлайн к церемонии на АЭС «Аккую», сообщает Газета.Ру.

Российский лидер Владимир Путин также подключился к церемонии по видеосвязи.

Эрдоган подключился к площадке станции из своего офиса в Анкаре. На экранах сцены в зале проведения мероприятия выведены видеотрансляции с Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Строительство первого блока АЭС «Аккую», которая является крупнейшей инвестицией Турции, подходит к концу. Ожидается, что станция будет покрывать около 10% общей потребности Турции в электроэнергии. Объект будет обслуживаться 60 лет, а с ТО и ремонтами этот срок может быть продлен еще на 20 лет.

Накануне вечером Эрдогану стало плохо во время прямой трансляции, она была прервана. Также президенту пришлось отменитьп свои публичные мероприятия — за 17 дней до президентских и парламентских выборов в Турции.