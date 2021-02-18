Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.

В ходе телефонного разговора были обсуждены пути развития двусторонних отношений между Турцией и Россией, оценена региональная повестка дня.

Главы государств, в частности, обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также пути выхода из кризисов в Сирии и Ливии.

Эрдоган отметил, что совместный турецко-российский мониторинговый центр в Агдамском районе Азербайджана успешно функционирует. Все стороны должны внести посильный вклад в обеспечение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, уверен турецкий лидер.

Президент Турции предложил провести встречу экспертов трех стран с целью повышения эффективности усилий по восстановлению транспортных путей в Нагорном Карабахе в рамках договоренностей от 11 января текущего года.

Эрдоган далее подчеркнул значимость скорейшего урегулирования сирийского кризиса, а также отметил необходимость использования всех возможностей для обеспечения мира и стабильности в Ливии.