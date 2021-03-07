Эрдоган и Путин на следующей неделе дадут старт строительству АЭС «Аккую»

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции вместе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в церемонии запуска основного этапа строительства АЭС «Аккую».

По данным телеканала «Россия 1» (ВГТРК), мероприятие, как ожидается, состоится 10 марта.

Кроме того, на будущей неделе у президента запланировано совещание с членами правительства. «А также событие особой важности — президент проведет большую встречу о том, как повысить инвестиционную активность в России», — отмечается на сайте телеканала. (interfax.ru)