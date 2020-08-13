Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщили в Управлении по связям администрации президента Турции.

Стороны обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье и другие вопросы региональной повестки дня.

«Турция выступает за урегулирование проблемы Восточного Средиземноморья путем диалога на основе норм международного права», -сказал Эрдоган.

В ходе переговоров также обсуждались шаги, направленные на развитие турецко-германских отношений. (Агентство Анадолу)