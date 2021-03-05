Эрдоган и Меркель обсудили двусторонние и региональные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу в режиме видеоконференции беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщает Управление по связям Администрации президента Турции.

Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.

Президент Турции отметил значимость финансовой и технической помощи ЕС в вопросе добровольного возвращения беженцев в Сирию. «Турция на сегодня является единственной страной, которая на деле защищает и оказывает помощь миллионам сирийцев», — сказал Эрдоган, подчеркнув значимость «эффективного» продолжения политического процесса в Сирии.

Глава турецкого государства назвал приоритетным вопросом скорейшее утверждения в парламенте Ливии нового состава правительства северо-африканской страны.

Турецкий лидер сказал далее, что на фоне позитивной тенденции в борьбе с пандемией коронавируса, туристический сезон 2021 года может открыться в апреле совершенно безопасно и без ограничений.

Эрдоган в беседе с Меркель отметил, что придает особую значимость продолжению регулярных контактов и диалогу с канцлером Германии.

В беседе с турецкой стороны приняли участие министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, глава Управления по связям Администрации резидента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.