Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с израильским коллегой Ицхаком Герцогом, передает Trend со ссылкой на «Анадолу«.

Лидеры обсудили состояние турецко-израильских отношений и региональную проблематику.

В ходе беседы президент Эрдоган подчеркнул взаимную выгоду от энергетического сотрудничества между двумя странами.

Турецкий лидер также подчеркнул необходимость обеспечения доступа палестинцев в мечеть Аль-Акса и на территорию Израиля во время священного для мусульман месяца Рамадан.