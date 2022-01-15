Полковник службы безопасности Украины (СБУ) в отставке и военный эксперт Олег Стариков заявил, что стране необходимо выполнить ряд условий для вступления в Североатлантический альянс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первому условию Украина уже соответствует — находится на европейском театре военных действий, заявил Стариков.

«Второе — вести политический диалог со странами НАТО, в том числе и с Венгрией, которая требует от Украины решить языковой вопрос. Третье — делает ли что-то наша страна для того, чтобы мы соответствовали стандартам или нет? Ничего не делает», — заключил эксперт.