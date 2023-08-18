Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки. Об этом сообщает Bild со ссылкой на служебную переписку между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа.

По данным издания, Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки, и в настоящее время Россия, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением. в нем предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африке. Турция при этом выступит организатором поставок, а Катар будет их спонсировать.

По информации Bild, новая сделка может быть заключена в эти выходные в Будапеште. Уточняется, что туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов, а также прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом отмечается, что глава МИД Турции Хакан Фидан просит Россию возобновить прежнюю сделку, чтобы зерно поставлялось в том числе из Украины. Кроме того, Анкара предлагает действовать по эгидой ООН.

До этого газета Star, ссылаясь на источники в министерстве национальной обороны Турции, писала, что усилия турецких властей направлены на возобновление зерновой сделки, а не на поиск альтернативных маршрутов.

Издание Yeni Şafak также сообщало, что глава МИД Турции Хакан Фидан планирует обсудить возможные перспективы зерновой сделки с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.