Эрдоган анонсировал разработку новой конституции Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в понедельник, что в стране могут разработать новую конституцию.

«Возможно, настало время обсудить новую конституцию Турции. Мы можем приступить к этому в предстоящий период», — заявил он на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

По словам Эрдогана, «этот процесс должен быть реализован прозрачно». «Итоговый текст должен быть представлен на усмотрение нации», — добавил он.

Действующая конституция Турции уже несколько раз изменялась. Последние изменения повлекли за собой смену конституционной строя республики с республиканского на президентский. (ТАСС)