Эр-Рияд поддержал ливийское урегулирование без вмешательства извне

Президент Египта, который оказывает политическую поддержку Хафтару, Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в субботу, выступая на военной базе в районе города Сиди-Баррани недалеко от границы с Ливией, что Каир готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявил, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, «красной чертой» для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра. ЛНА Хафтара поприветствовала озвученные ас-Сиси идеи по поводу оказания помощи ливийцам.(РИА Новости)