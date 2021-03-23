Энтони Блинкен: «Анкара — ценный союзник для Вашингтона»

Турция — ценный союзник для США, отношения Вашингтона с этой страной имеют глубокие корни. Приверженность Турции НАТО отвечает интересам всех сторон.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече на тему «Укрепление трансатлантических связей» в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Блинкен указал на наличие разногласий в отношениях США с Турцией по ряду вопросов, отметив при этом, что НАТО продемонстрировал, насколько эффективную роль он может сыграть в урегулировании конфликтов, в частности в снижении напряженности в Восточном Средиземноморье.

Глава Госдепа заявил, что это очень положительный пример и необходимо продолжать прилагать усилия для снижения напряженности.

По его словам, наличие разногласий с Турцией не является секретом.

«Турция — ценный союзник для США, отношения Вашингтона с этой страной имеют глубокие корни. Приверженность Турции НАТО отвечает интересам всех сторон», — сказал Блинкен.