Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в текущем году на 5,5% — с $65,2 до $68,8 за баррель. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство также ожидает, что котировки нефти Brent во второй половине этого года в среднем $72 за баррель. При этом в наступающем году, по оценке министерства, цена нефти Brent снизится до $66,6 за баррель на фоне продолжающегося роста добычи нефти странами ОПЕК+ и увеличения добычи трудноизвлекаемой нефти в США. Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $65,9 в 2021 году и $62,97 в следующем году.

Еврокомиссия также повысила прогноз среднегодовой цены нефти марки Brent на текущий год до $68,7 за баррель. Высший орган исполнительной власти Европейского союза предполагает, что в текущем году нефтяные индексы достигнут в среднем $68,7 за баррель на фоне сокращения запасов, продолжающегося ограничения добычи ОПЕК + и ожидаемого увеличения спроса на нефть во второй половине года. Здесь также отмечают, что цена стабилизируется на уровне $68,3 за баррель в 2022 году.

Растущая стоимость «черного золота» поднимает экономики нефтедобывающих стран, после вызванной пандемией стагнации. Однако в перспективе нефтяные фонтаны уйдут в прошлое. В глобальной энергетике нефть уступает дорогу возобновляемым источникам энергии. Об этом свидетельствуют данные международных организаций и тенденции сырьевых рынков. Словом, стоит посмотреть на этот виток цен в перспективе, чтобы понять – зеленая революция в энергетике в перспективе «перекроет кислород» нефтяным экспортерам.

Ведь основная задача принятых США, Евросоюзом и ООН документов – до конца нынешнего десятилетия максимально снизить зависимость от традиционных энергоресурсов. Обосновывается это важностью обеспечить чистое и незагрязненное будущее для следующих поколений и борьбой с всемирным потеплением. Свой комментарий по этому поводу оставил гостевой профессор Зигенского Университета Германии Муслим Ибрагимов. Ученый отметил, что последствия второй волны пандемии оказались значительно легче, чем это было весной прошлого года.

При этом фактор циркуляции вируса оказывает меньшее влияние, если сравнивать с сохранившейся разбалансировкой нефтяного рынка, ставшей следствием ковидных ограничений. Но, несмотря на это, долгосрочные перспективы углеводородного сырья весьма туманны. В свете текущих трендов глобальное экспертное сообщество даже предсказывает ускорение отказа стран – экспортеров от ископаемых видов энергии в течение следующих двух десятков лет.

В то же время, говорит ученый, имеются определенные опасения, что нерешенность проблемы пандемии приведет к тому, что доходы экспортеров нефти в краткосрочной перспективе будут понижаться вследствие давления на их экономики:

«В результате же страны, зависящие от нефти и не сумевшие адаптироваться к переходу на низкоуглеродное производство энергии, столкнутся с огромными кредитными рисками. Помимо этого, страны с низкой диверсификацией экономики, отказавшись от экспорта ископаемого топлива, столкнутся с волной политической нестабильности. Алжир, Чад, Ирак и Нигерия будут одними из первых стран, которые столкнутся с этой проблемой. Таким образом, пик нефти датируется 2030 годом, а после этого будут набирать обороты тенденции перехода к низкоуглеводородной экономике, что заставит нефтедобывающие страны адаптировать свои потоки доходов.

«Чтобы избежать такой опасности, странам, в том числе и Азербайджану, следует усилить внимание к укреплению экономических и правовых институтов, росту инвестиций и существенному улучшению уровня человеческого капитала. Все это следует направить на усиление потенциала экономики и проведение реформ, поскольку политика сохранения социально-экономической стабильности с наличием фиксированного и ползучего валютного курса по мере снижения цен на нефть в течение периода до 2030 года будет приводить к сокращению социальных расходов и окажет дополнительное влияние на политическую и экономическую системы. Конечно, следует готовиться к серьезным испытаниям, чтобы войти в новую энергетическую эру с минимальными потерями, и в этом направлении наша страна имеет все возможности».

По мнению профессора, освобожденные территории могут стать гаванью институциональных преобразований с объективными инвестиционными вложениями в политику серьезной диверсификации. Разблокирование транспортных коридоров позволит перебалансировать экспортно-импортные операции без резкой девальвации национальной валюты. Расширенное и углубленное внедрение инновационных технологий, в том числе и цифровых, позволит существенно повысить уровень человеческого капитала. Реструктуризация государственных корпораций понизит уровень убыточности государственных финансов, одновременно с этим энергетическая транзитивность в мире, волатильность цен, лишение рентабельности должны побудить Госнефтекомпанию более активно формировать свой портфель за пределами нефтяной отрасли.

Иными словами, рост нефтяных цен – это не просто текущий позитивный фактор, но финансовая почва для задела на будущее.