Департамент по семейным делам Верховного суда Англии и Уэльса, занимающийся бракоразводным процессом эмира Дубая Мохаммеда Аль-Мактума и принцессы Хайи, постановил, что эмир не будет иметь права существенно влиять на процесс воспитания их двоих детей и встречаться с ними с глаза на глаз. Об этом сообщает The Guardian.

В процессе слушаний по делу суд пришел к выводу, что эмир Дубая «постоянно демонстрировал склонность к принуждению и контролю по отношению к тем членам семьи, которые, на его взгляд, ведут себя противоположно его желаниям».

Согласно постановлению суда, принцесса Хайя будет единолично принимать решения относительно здоровья и образования 14-летней Джалилы и 10-летнего Зайеда.

По мнению судьи, сэра Эндрю Макфарлейна, эмир Мохаммед Аль-Мактум применял по отношению принцессе Хайе насилие, которое нанесло эмоциональный и психологический вред их детям, и это не прекратилось бы, если бы его бывшую супругу обязали обращаться к нему за одобрением по опросам, касающимся их благополучия.