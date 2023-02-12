Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани отбыл из Дохи в Турцию.

Как передает официальное катарское информагентство QNA, шейх планирует встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Эмир Катара станет первым лидером, который посещает Турцию после разрушительных землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени — 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 24,6 тыс. человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.