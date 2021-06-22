Завтра в Москве стартует пятый, юбилейный Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА». Его организатор, народный артист Азербайджана, известный певец и бизнесмен EMIN в преддверии долгожданного события сообщил , что организаторы «постарались и стараются делать все, чтобы фестиваль прошел на высшем уровне и со всеми мерами безопасности».

В связи с ужесточением карантина в Москве, куда фестиваль впервые отправился из Баку, и это, как подчеркнул сам EMIN, была вынужденная мера, поклонники опасались, что «ЖАРА» не сможет пройти в заявленные ранее сроки.

Но, к счастью, все страхи и переживания фанатов оказались напрасными.

В пресс-службе «ЖАРЫ» корреспонденту # подтвердили, что фестиваль, как и планировалось, пройдет на сцене Crocus City Hall. При этом организаторы особо отметили тот факт, что мероприятие пройдет с соблюдением всех эпидемиологических норм и требований, указанных в российском постановлении от 16 июня.

«Все зрители должны быть в средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки) и в обязательном порядке соблюдать социальную дистанцию», — подчеркивают организаторы.

В зале могут находиться 1 500 человек, при том, что данная цифра может быть увеличена на 20 процентов из числа зрителей, прошедших вакцинацию Covid-19.

Поэтому, информация о том, что на фестиваль «ЖАРА» посетителей будут пропускать исключительно по предъявлению сертификата о вакцинации, прошедшей в некоторых СМИ, не соответствует действительности.

Напомним, что ранее фестиваль был заявлен в формате open-air в Лужниках, но из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Москве был перенесен в Crocus City Hall.

Концертный зал Crocus City Hall может обеспечить все необходимые меры безопасности для проведения фестиваля.

Пятый международный музыкальный фестиваль «ЖАРА» впервые пройдет в Москве и обещает пять дней захватывающего музыкального шоу, около 200 топовых артистов, 5 часов музыки и порядка 90 песен в день.

Зрителей ждут эффектные сценические номера, уникальная шоу-программа, любимые хиты и новинки от популярных исполнителей.

В фестивале примут участие: Филипп Киркоров, Zivert, Егор Крид, Maruv, HammAli & Navai, Niletto, Мари Краймбрери, Loboda, Тимати, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Диана Арбенина, Алексей Чумаков, Ани Лорак, Клава Кока, Валерий Меладзе, Николай Расторгуев, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Jony, Лайма Вайкуле, Александр Панайотов, Алена Свиридова, Альбина Джанабаева, Артур Пирожков, Валерия, Вера Брежнева, Ольга Бузова, Винтаж, Юлия Ковальчук, Владимир Кузьмин, Глюк’Oza, Город 312, Денис Клявер, Игорь Николаев, Интарс Бусулис, Ирина Дубцова, A’Studio, Александр Буйнов, Алсу, Лолита, Elman, Gafur и многие другие.

Все дни фестиваля, включая гала закрытия 27 июня, на сцене будет выступать EMIN.

23 июня артист порадует своих поклонников премьерой нового клипа на песню «Отпусти и Лети».

Программа фестиваля стартует 23 июня. В этот день состоится гала-открытие с исполнением всех хитов. Во второй день фестиваля зрителей ждет творческий вечер Дмитрия Маликова, а также хиты 2000-х в исполнении популярных артистов. 25 июня, в третий день фестиваля, при участии популярных артистов, пройдет творческий вечер Игоря Николаева, а также творческий вечер Олега Газманова. 26 июня состоится концерт «Григорий Лепс & Friends», а также вечер хитов 90’х. И последний день фестиваля, 27 июня, порадует зрителей выступлениями молодых и популярных исполнителей в рамках закрытия фестиваля.

Поклонники фестиваля со всего мира также смогут оценить масштаб шоу — трансляцию всех дней традиционно покажет «Первый канал».

И еще одна важная новость – все, кто не сможет попасть в этом году на ЖАРУ, все равно попадут на фестиваль. В режиме онлайн! Это – подарок всем, кто по понятным причинам не смог выехать в Москву, чтобы воочию оценить один из крупнейших фестивалей мира, родиной которого является Азербайджан.

Прямая трансляция фестиваля будет вестись онлайн в официальной группе @zharatv в соцсети «ВКонтакте».

Ожидается, что уже на следующий год «ЖАРА» вернется в Баку.

«Будем готовиться к следующему году, и сделаем наш фестиваль еще более грандиозным, ярким большим и фееричным. Я всегда ищу положительные стороны в происходящем, поэтому, могу сказать, что за год мы достроим еще больше зданий, откроем еще больше ресторанов, и гости, которые приедут к нам на фестиваль в Баку, смогут насладиться Sea Breeze в еще большей степени», — сказал ранее EMIN в интервью #.