EMIN: Хейтеры есть у всех и у меня в том числе (эксклюзив)

Предлагаем своим читателям эксклюзивное интервью # с народным артистом Азербайджана, известным певцом и композитором Эмином Агаларовым (EMIN):

— Наше интервью проходит в рамках важных событий: 11 декабря Вы сделали подарок поклонникам — новый русскоязычный альбом «Девочка моя», а уже 12 – подарки дарили Вам. Обычно друзья, родные и коллеги пытаются удивить Вас в день рождения?



— Вы знаете, в этом году праздник превзошел все ожидания. Как всегда, после своего сольного концерта в Крокусе я собрал друзей и коллег на вечеринку, которая традиционно стала и празднованием дня рождения. Я очень счастлив, что мои дети были со мной: и на концерте, и в начале вечера. Приехало очень много друзей из разных стран, мои коллеги из шоу-бизнеса. Очень приятно, что все нашли время заехать и поздравить, но главное – повеселиться. Было весело и душевно!

— Поговорим о новом альбоме. Как Вы сказали сами, помимо лиричных композиций, в нем есть и необычные для вашего творчества треки. Насколько он в целом получился личным?

— Этот альбом – настоящий эксперимент для меня. Здесь много лирики, но она непривычна слушателю, выполнена в необычных аранжировках, более современная. Например, такие песни, как «Девочка моя», «100 лет», «Непобедимы» — абсолютно нестандартны для меня…. Мы много работали над треками, очень благодарен своей команде, потому что альбом получился целостным и интересным. Сюда также вошла песня, которую я написал вместе с Брендоном Стоуном и посвятил своей доченьке Афине…

— Песня «Первый снег» от Максима Фадеева – на особом счету?



— Все песни Максима – всегда на особом счету у меня! Она такая праздничная, несмотря на свой не самый радостный текст. Но атмосфера в ней определенная и магическая. Я очень благодарен Максиму за эту песню.

— «Ценности — как отпечатки пальцев. У всех разные, и при этом они прослеживаются во всем, что вы совершаете», — это не та цитата Элвиса, которая увековечена у вас в студии («Амбиции — это мечта с двигателем V8)? Расскажите о главных ценностях семьи Агаларовых, о традициях, которые незыблемы для вашей семьи, и о том, что лично Вы больше всего цените в людях…

— Элвис был гением — это факт. Вся истина в простых словах. Всегда важна целеустремленность, движение вперед, желание расти и развиваться. Дорогу осилит идущий, как говорится. Поэтому — это одно из основных качеств в достижении успеха.

Искренность, доброта, отзывчивость, скромность – то, что я ценю в людях, своих коллегах и сотрудниках – исполнительность и упорство. Что касается традиций – важно собираться со своими родными, общаться, созваниваться, даже если вы далеко друг от друга. В праздники мы всегда стараемся быть вместе.

— Как Вы относитесь к тому, что незнакомые люди в Инстаграме часто обращаются к вам с различными просьбами?

— Смотря, какие это просьбы. Но мы живем в современном мире и посредством социальных сетей можем управлять столькими процессами, оперативно реагировать. И это очень важно. Если кто-то напишет в комментариях, что в моем ресторане долго ждал пиццу, то я тут же могу отметить ресторан в тегах и сразу решить вопрос онлайн. То же самое и с просьбами. У нас огромное количество запросов на помощь, стараемся отслеживать и помогать по возможности детишкам.

— Но гораздо чаще, Вам все же признаются в любви и благодарят за творчество. Могли бы припомнить случай, который действительно растрогал Вас своей искренностью…

— Трогательно получать видео-приветы от детей, их эмоции самые искренние.

— Вы один из немногих артистов на азербайджанской и российской эстраде, у кого нет хейтеров. Это потому что Вы все делаете правильно?

— Я думаю, хейтеры есть у всех, и у меня в том числе. Просто у кого-то, скажем, более экстравагантная жизнь и происходит много неординарных, личных событий, отсюда и больше хейтеров. Поверьте, у меня их тоже хватает, но хорошо, что вы их не видели (смеется).

— Дуэты – это отдельная и красивая история в вашем творчестве. Как – то, отвечая на наш вопрос о дуэте с мировой звездой,а в качестве примера была приведена Джей Ло, Вы сказали, что «устроить можно, но будет ли это интересно ей?». Сегодня Вы уже покоряете залы не только в СНГ, но и в Европе и США. Может, настало время дуэта с кем-то из мировых знаменитостей?

— Поживем – увидим. Возможно, в следующем году сделаем интересную коллаборацию. Планов много, но они касаются и сольного англоязычного творчества.

— В ваших клипах снимаются самые красивые девушки планеты. В чем истинная красота женщины для Вас?



— Скромность и естественность.

— И последний вопрос: о предстоящем концерте в Баку, 20 декабря. Порадуете ли зрителей традиционным подарком в виде нового альбома, какие хиты исполните из предыдущих альбомов, прозвучат ли новые версии старых песен? И возможно ли участие в концерте Хосе Мамедова, а если нет, то, когда он обещал вернуться?



— Конечно, всех зрителей ждет новый альбом «Девочка моя», премьера которого состоялась 11 декабря. Мы представим несколько песен из новой пластинки, споем любимые «Сбежим в Баку», «Начистоту», Boomerang и другие. Будет очень насыщенная программа и, конечно, ни без сюрпризов. Жду всех!