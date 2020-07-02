Эмилия Ягубова: Несмотря на свои 30 с небольшим, я многое повидала на свете

Популярная азербайджанская певица Эмилия Ягубова, первая победительница вокального проекта «Səs Azərbaycan» (The Voice), представила кавер на композицию Tufanla Oynama. Премьера состоялась в YouTube.

«С волнением делюсь с вами, друзья, и с нетерпением жду вашего мнения!», — написала певица на своей странице в соцсети. Поклонники новинку оценили и забросали певицу восторженными отзывами.

В интервью # Эмилия Ягубова, проживающая после замужества в Лондоне, рассказала о новых проектах, о том, как проводит карантин и призналась, что скучает по Баку:

— Сложно ли вам далось решение переехать жить в Лондон после свадьбы?

— Признаюсь, нелегко. Мой муж живет в Лондоне, поэтому после свадьбы в Баку мы уже вернулись туда вместе. Скоро будет год, как я сюда переехала. Конечно же, не просто жить вдали от Родины, от своих родных и близких людей. Благо, есть множество способов быть постоянно с ними на связи. Кроме того, до карантина я очень часто приезжала в Баку, продолжала выступать, а перед самым отъездом записала новую песню «Kaş ki» на английском языке. Скоро также выставлю ее в сеть. Впервые в Лондоне я побывала в 2011 году в составе группы Rast. Мы дали концерт, а я влюбилась в этот город и поняла, что хочу остаться здесь еще на какое-то время. Тогда я даже не была знакома с моим мужем. Но, видимо, внутреннее желание вернуться в Лондон было настолько сильным, что оно реализовалось. У меня так с детства – стоит чего-то очень сильно захотеть, это непременно исполняется.

— А как появилась идея с кавером на «Tufanla Oynama»?

— Эту песню я записала в 2016 году, при поддержке компании Peachline, когда моим продюсером была Нигяр Гаджизаде. Это должен был быть дуэт. Но прошло много лет, а дуэт так и не родился. Я восприняла это, как знак и поняла, что трек должен стать моей сольной песней. Турал Юсубов сделал новую аранжировку, и, когда я ее услышала, я буквально ахнула.

Меня очень многое связывает с этой композицией. Я слышала ее с детства в исполнении разных артистов. Мне очень нравилось, как ее исполнял Ильгар Хаял. Несмотря на свои 30 с небольшим, я многое повидала на свете, как и все, успела обжечься. Когда записывали песню, я старалась прочувствовать каждую ноту, вникала в каждое слово. Это душевная, грустная история любви, и я пронесла ее через себя, чтобы слушатели могли ощутить все эти эмоции.

— Очень многие пользователи после премьеры стали писать комментарии, благодарить вас за этот трек…

— Да, это было невероятно! Я очень рада, что последовала именно такая реакция. Люди признавались в том, что у них были мурашки по коже от прослушивания. Такая оценка и такие отзывы слушателей – это лучшая награда для артиста.

— Как проходит ваш обычный день в Лондоне, и скучаете ли по Баку?

— Очень скучаю по Баку, нет такого дня, чтобы я не вспоминала улочки нашего города. Лондон – очень зеленый город, с множеством парков. Поэтому, я не упускаю ни одного дня, чтобы совершить пешую прогулку. Занималась фитнессом, но поняла, что мне больше по душе стретчинг и йога. В Баку у меня был бешеный ритм, много выступлений, работа в студии. В Лондоне я тоже занимаюсь творчеством, но из-за карантина темп жизни стал совершенно иной. Поэтому одних прогулок и занятий недостаточно для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. И я полностью перешла на правильное и здоровое питание. В свободное время смотрю фильмы и сериалы на английском, совершенствуя свои знания. У меня прекрасная семья, я счастлива.

— Работаете в Лондоне?

— До карантина у меня были выступления и здесь. У нас дома есть все условия для занятия вокалом, имеется необходимое оборудование. Поэтому я постоянно держу свой голос в тонусе. Консультируюсь с педагогами из Баку, которые дают мне советы. У меня есть своя группа, с которой мы много экспериментируем. Один из музыкантов – азербайджанец, Зейнал. Все другие – местные ребята. Мы с ними репетируем на удаленке, записываем программу, вскоре планируем представить видео, которое также снимали, не покидая своих домов. После карантина планируем выступать с живыми концертами.

— Какова сегодня эпидемиологическая ситуация в Лондоне, и какие советы вы можете дать своим поклонникам, находящимся на самоизоляции?

— В Лондоне все еще действует режим карантина, не такой жесткий, как в Баку, но, тем не менее, никто не может сказать, до какого времени город будет жить в таком режиме. Люди соблюдают социальную дистанцию, используют медицинские маски в местах большого скопления людей. Знаю, что многие испытывают депрессию из – за сложившейся ситуации. Я и сама была очень расстроена тем, что у меня отменились концерты и выступления. Но я понимаю, что в таком состоянии сейчас абсолютно все люди на планете. Поэтому мы должны преодолеть это все вместе, не грустить и помнить, что ничто не вечно и пасмурный день всегда сменяет солнце. Главное, беречь себя и своих близких. И все будет хорошо!