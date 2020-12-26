Эльман Рустамов должен был уйти, но нам нужна девальвация!

Дефицит бюджета наступающего года будет покрыт девальвацией, поскольку серьезного роста нефти в условиях пандемии пока не предвидится, считают в экспертных кругах. Впрочем, власти не отрицают рисков удешевления котировок маната к доллару, Минфин даже намекнул об этом в своих разъяснениях к проекту госбюджета.

Но самое интересное произошло после. Выступивший следом глава Центробанка Эльман Рустамов сообщил журналистам, что девальвации не будет ни в текущем, ни даже в следующем году. «Мнения о девальвации — пустые разговоры. Представленный бюджет построен именно на стабильном курсе и очень низкой инфляции», — сказал он журналистам.

О нюансах этой ситуации корреспонденту # рассказал юрист и финансист Акрам Гасанов.

— Многим недавнее выступление главы Центробанка напомнило случай пятилетней давности, когда перед самой девальвацией он заявил, что манат будет стабилен. Стоит полагать, сам Рустамов понимает это лучше других, и это вызывает вопросы.

— Да, ситуация, конечно же, интересная. Из заявлений правительства по госбюджету некоторые эксперты сделали вывод, что, как минимум, правительство опасается рисков девальвации. Затем Рустамов тоже в очень интересной манере сказал, что девальвации не будет. При этом он заявил буквально следующее – мол, если в тяжелый момент пандемии и карантина правительство (!) на это не пошло, то уж тем более не пойдет сейчас. И тут есть элементы лукавства. По законодательству курс маната – это прерогатива исключительно Центробанка, который является независимым публичным юридическим лицом.

Он не зависит от президента, парламента и уж тем более правительства. И так во всем мире. Центральный банк – это независимая структура, отвечающая за национальную валюту, инфляцию, девальвацию и т.д. И тем не менее, почему-то глава Центробанка ссылается на правительство. Но это не полномочия правительства, а Рустамов завуалированно (видно что-то происходит за кулисами) фактически говорит – ведь вы этого не сделаете? Да, мы все понимаем, что в реалиях нашей страны ЦБА независим формально и на деле его решения, как минимум, принимаются согласованно. И тут получается странность – Рустамов по сути говорит, что решения принимает не он, а правительство.

По факту это выступление последовало вслед за тем, как Минфин сделал свое неоднозначное заявление, а потом замолчал, никак это не комментируя. Рустамов же комментирует, но почему-то не от себя, а за правительство. Даже в том, как это все нам преподнесено, остаются вопросы.

— Значит ли это, что если вдруг завтра все-таки девальвация произойдет, Рустамов скажет, что это решило правительство?

— Так он выступить не может, поскольку формально речь о его полномочиях. Ведь это он принимает решения. И если он вдруг такое решение примет, правительство скажет, что оно здесь ни при чем. Мы все понимаем, что, к большому сожалению, после 2015 года Рустамову мало кто верит, и все, что он говорит, воспринимается наоборот, хотя для руководителя Центробанка важно, чтобы ему верили. Но тем не менее, после февральской девальвации его утвердили на эту должность в апреле того же года, и в этом году в апреле его снова утвердили на следующие пять лет. Я остаюсь при своем мнении – вне зависимости от талантов, знаний, способностей и профессионализма действующего главы ЦБА, общество ему не доверяет. Одного этого достаточно для его отставки. Но если его оставляют, это нужно для принятия непопулярных решений, чтобы он довел до логического завершения политику удешевления маната.

К вопросу о том, что он скажет, если завтра все же произойдет девальвация? А что он сказал в 2015 году? Что ситуация вдруг изменилась. Правда, манат упал через пару дней после уверений Рустамова в обратном. Если в следующем году манат упадет, он скажет, что ситуация изменилась. Мол, я говорил о стабильности в декабре прошлого года – но тогда была иная ситуация, а сейчас совершенно другая. Словом, все просто… Потому остаюсь при своем мнении. Э. Рустамов по всем законам рыночной экономики, теории денег, теории Центробанка давно должен был уйти, освободив это место для человека, пользующегося большим доверием. А если он остается, то нужен для непопулярных решений. Т.е. пока Рустамов на должности, девальвацию исключать нельзя. Кстати, он должен был уйти и по тому вектору кадровых изменений, которые происходят в стране. В экономическом блоке правительства произошли коренные кадровые изменения. Фактически весь экономический блок правительства поменяли, кроме министра финансов и председателя Центробанка.

Но в адрес руководителя Минфина особой критики нет — он занимается госбюджетом, а общество и частный сектор с ним особо не связаны. Но глава ЦБА постоянно подвергается критике, и тем не менее он остается на своем месте.

— Какие объективные основания для девальвации мы наблюдаем сегодня?

— Понятно, что упала цена нефти и вряд ли она в следующем году серьезно поднимется, поскольку кризис пандемии все еще бушует. У нас выросли социальные расходы, будут увеличиваться инфраструктурные расходы, связанные с восстановлением освобожденных территорий. Деньги на эти цели возьмут из Государственного нефтяного фонда. А значит, валютные запасы будут таять. Все это в совокупности давит на манат. И нацвалюту следует по законам экономики девальвировать, либо же можно за счет тех же валютных резервов продолжать поддерживать. Но тогда валютных резервов станет еще меньше, тем более, что предстоит еще финансировать инвестиционные проекты на деоккупированных территориях.

Т.е., помимо прочего у нас традиционно остается проект, именуемый «стабильностью национальной валюты».

Девальвация необходима чисто экономически. Чтобы сдержать таяние валютных резервов мы обескровили экономику — в ней мало денег. Центробанк постоянно сжимает денежную базу, не выдает кредиты банкам, а те не кредитуют бизнес, поскольку Центробанк и правительство не желают расходовать валютные резервы. Получается замкнутый круг. Они не хотят идти на девальвацию, понимая, что тогда придется тратить валютные резервы на поддержание курса. И вот чтобы не расходовать в излишке валютные резервы, просто сжимают денежную базу, а страдает экономика. Получается, что для стабильности маната дожимают экономику, которая итак заморожена из-за пандемии. Т.е., мы с одной стороны говорим, что будем развивать ненефтяной сектор, а с другой – просто не даем развиваться, опасаясь, что эти деньги уйдут на валютный рынок.

Девальвация важна для того, чтобы заработал ненефтяной сектор, а местный производитель стал конкурентоспособным. Сегодня все соседние страны постепенно девальвируют свои валюты, а значит цены их национальных производителей падают ниже наших. Все это свидетельство экономической необходимости девальвации. Однако в текущих условиях пандемии и карантина, зависимости от импорта девальвация приведет к ценовому росту. У населения еще шок от 2015 года – люди боятся даже этого слова. Мы просто в ловушке. Потому я все предыдущие годы говорил – курс должен быть обычным, чтобы люди постепенно привыкали к этому.

Но котировки маната постоянно удерживают административно, и в критические моменты, когда нужно девальвировать, это сделать нельзя в силу различных политических, социальных, психологических обстоятельств. Нам следовало по примеру России, Турции, Казахстана постепенно отпускать манат, но наш Центробанк просто этого не умеет – не хватает воли, профессионализма, кадров, чтобы это сделать. В итоге мы оказались в ловушке.

— Как отреагирует население на падение маната в данный промежуток времени?

— Наши люди, скорее, поймут девальвацию сейчас, нежели потом. Поскольку она на самом деле может быть отложена. Психологический подъем от победы в войне сгладит негативные моменты. А после экономика заработает. Конечно же, у страны достаточно валюты и мы можем весь следующий год удерживать курс маната, расходуя на это валютные резервы, сжимая денежную базу и продолжая душить экономику. Да, такой ценой можно удерживать курс маната. Но это неправильно, поскольку все равно придется на этот шаг пойти, пусть не в следующем году, а через год, когда подтают резервы и упадет экономика.

Считаю, что девальвация нужна. Да, в первое время будет шок, но государство может принять меры для щадящего роста цен, поддержать экономику дотациями и пр. Но помогать наиболее важным отраслям экономики. У нас же пытаются поддержать всех, а в итоге не помогают никому. Ну вот не нужно туризму сейчас помогать. Не будет в ближайшие пять лет в мире полноценного туризма, а когда начнет восстанавливаться, не будут сразу ехать в такую страну как Азербайджан. Есть страны более популярные. А вот сельское хозяйство нам поднимать необходимо. Нужно пойти на девальвацию, дать экономике денег, вдохнуть в нее жизнь, чтобы задышала. Я сторонник этого шага.