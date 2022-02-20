Королева Великобритании Елизавета II заразила коронавирусом членов своего окружения в Виндзорском замке. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает «Газета.Ru«.

«Насколько я понимаю, несколько случаев коронавируса были диагностированы у команды в Виндзорском замке. Очевидно, что те, кто находится вокруг нее, также сейчас подхватили его», — говорится в материале.

Ранее у королевы Елизаветы II был выявлен коронавирус. Отмечается, что королева испытывает легкие симптомы, похожие на простуду. Она продолжит выполнять легкие обязанности.

До этого инфекция была подтверждена у ее сына, принца Чарльза. Газета The Sun писала, что он контактировал с Елизаветой II.