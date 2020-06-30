Елизавета II провела телефонный разговор с Трампом

Королева Британии Елизавета II провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается в Twitter королевской семьи.

Так, телефонные переговоры состоялись в преддверии Дня Независимости, который празднуется в США 4 июля.

В публикации уточнили, что телефонный звонок стал последним в серии переговоров, которые Елизавета II провела также с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Новой Зеландии Джастиной Ардерн, а также канадским премьер-министром Джастином Трюдо и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. (

| 2020-06-30T22:34:49+04:00 30 июня 2020, 23:22|12345 (Пока оценок нет)
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