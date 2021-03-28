Электроэнергия экспортируемая Азербайджаном подешевела на 13%

В январе-феврале этого года ОАО «Азерэнержи» экспортировало 404 млн кВт/ч электроэнергии на сумму 16,1 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это соответственно на 7,85% больше и на 9,9% меньше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период экспорт электроэнергии составил 0,6% в общем экспорте Азербайджана и 4,9% в экспорте ненефтяного сектора.

За два месяца цена на каждый киловатт экспортируемой Азербайджаном электроэнергии составила 0,04 доллара США или 0,07 маната. В годовом сравнении это примерно на 13% меньше.