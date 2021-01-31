Экспортный состав из Турции направился в Китай

Экспортный состав с грузом бора пересек границу Турции с Грузией. Состав с 42 вагонами, груженными бором, отбыл из Анкары в китайский город Сиань, передает Анадолу.

По завершению таможенных процедур в Карсе, состав направился по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в грузинский Ахалкалаки.

Международный маршрут состава пролегает через Грузию, Азербайджан, Каспийское море и Казахстан. Конечный пункт назначения — китайский город Сиань.

Общая протяженность маршрута — 8693 км (пять стран): 2 323 км в Турции, 220 км — в Грузии, 430 км — в Азербайджане, 420 км — по Каспийскому морю, 3 200 км — в Казахстане и 2 100 км – в Китае.

Предполагаемый срок в пути — 12 суток.