В 2022 году Евросоюз (ЕС) резко снизил экспорт автомобилей в Россию и одновременно нарастил поставки в граничащие с ней страны. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

Поставки машин из Европы в Россию по итогам прошлого года упали на 80 процентов, в то время как экспорт в Центральную Азию взлетел на 300 процентов. «Да, мы сильно сократили экспорт в Россию, но мы одновременно значительно расширили поставки соседям России. (…) Там возник высокий спрос на европейские автомобили. И не будет глупой идеей предположить, что они реэкспортируются в Россию», — объяснил он.