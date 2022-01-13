Симптомами заражения новым «омикрон»-штаммом коронавируса могут служить одышка, утомляемость, а также диарея или рвота. Об этом рассказали эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает «Медик Форум».

Специалисты организации отметили, что обнаруженный в ноябре прошлого года вариант вируса становится доминирующим штаммом во всем мире.

Медики пояснили, что симптомами заражения могут служить сложности с дыханием или одышка, утомляемость, боль в мышцах или теле, а также головная боль или боль в горле, заложенность носа. Кроме того, при «омикрон»-штамме некоторые заболевшие жалуются на появление диареи или рвоты.

Все эти признаки обычно сопровождаются высокой температурой, непрерывным кашлем и потерей или изменением обоняния или вкуса.