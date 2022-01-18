Сводки о дорожающей нефти поступают вперемешку с рассуждениями – а возможна ли в Азербайджане девальвация национальной валюты? По мнению аналитиков, объективных (экономических) причин для удешевления маната нет, но решения по этому поводу имеют больше политическую природу.

Резонанс вокруг курса маната последовал вслед за недавним заявлением главы государства: «Несколько лет назад мы вынуждены были пойти на очень тяжелый шаг. Девальвация маната негативно отразилась на благосостоянии наших граждан. Но мы обязательно должны были предпринять этот шаг, потому что в противном случае могли израсходовать все свои валютные резервы. И без того затягивание с принятием этой меры привело к тому, что валютные резервы Центрального банка в значительной степени были исчерпаны. На сохранение стабильности маната было израсходовано около 10 миллиардов долларов. В итоге Центральному банку не удалось сохранить манат стабильным, и мы потеряли 10 миллиардов долларов валюты», — сказал Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Президент предсказывает манату стабильность в будущем: «На протяжении многих лет манат стабилен. Население страны пользуется этим. Доверие к манату возросло. Увеличился объем депозитов в манатах. В общем балансе депозитов преобладают манаты. Это также в интересах инвесторов».

В местных экспертных кругах тоже считают, что манат в наступающем году сохранит стабильность. Так, по словам эксперта Эльданиза Амирова, заявления главы государства дают основание утверждать, что курс нашей валюты будет стабилен.

«Проще говоря, ставшее привычным соотношение 1,7 маната за доллар мы будем наблюдать еще долго, — выразил в беседе с # уверенность он. – К тому же для устойчивости нашей валюты первостепенны два главных фактора – это средства на поддержание курса и принципиальная позиция руководства страны. Оба эти момента сегодня присутствуют. Наши валютные резервы превысили 53 млрд долларов, фактически давление на манат уменьшилось по сравнению с минувшим годом. Если в 2020 году было продано 7,3 млрд долларов, в прошлом году валютные продажи сократились до 6,6 млрд манатов. Словом, все это существенно снижает вероятность девальвации в наступившем году. Хотя риски всегда присутствуют, текущих возможностей достаточно, чтобы избежать удешевления маната. Иными словами, мы располагаем широкими возможностями для поддержания курса национальной валюты».

Тем временем цены на главный экспортный ресурс продолжают расти. Перебои с поставками нефти из некоторых стран ОПЕК+ и растущие геополитические риски поддерживают «бычий» настрой нефтяного рынка. Годовой рост цен на нефть превзошел показатели за последние 12 лет. В минувшем году марка Brent подорожала на 53%, а цена WTI выросла на 57%. Динамика нефтяных котировок уступает только ралли 2009 года, когда цены взлетели более чем на 70%.

«Из интервью главы государства мы узнали, что Центральный банк выделил 10 млрд манатов на поддержание курса маната в 2014-2015 годах, — комментирует экономист Натиг Джафарли. – Иные средства массовой информации и граждане впервые услышали эти данные. Для меня самая интересная деталь и вывод заключаются в том, что, если ситуация повторится по аналогии с тем, что было в те годы, государство больше не будет расходовать валюту на поддержание курса».

Джафарли полагает, что в условиях дорогой нефти (80 – 85 долларов за баррель) и существенного положительного сальдо платежного баланса угрозы для маната нет. Другой вопрос: может ли правительство долго поддерживать текущий обменный курс?

«Девальвация, которая последовала после длительного административно удерживаемого стабильного курса, показывает, что за этим обычно следуют резкие изменения. Мы лишены условий для перехода к плавающему валютному курсу, который предполагает сотни биржевых игроков – в нашей стране их заменяет Центробанк. При такой примитивной модели переход к плавающему курсу невозможен», — считает Джафарли. Причиной обострившихся обсуждений вокруг валютного курса аналитик назвал также падение национальных валют в соседних нам странах, особенно Турции, а также действующие в стране ограничения на покупку долларов.

В свою очередь председатель Общественного объединения поддержки социальных исследований Эюб Керимли не сомневается в стабильности нашей валюты: «Все факторы, так или иначе способные оказывать влияние на манат, стабильны и складываются во благо нашей экономике – это и растущий ненефтяной экспорт, и возросшие нефтяные индексы, и достигнувшие 53 млрд долларов валютные резервы», — заметил он.