Российское министерство обороны пригласило экспертов ООН и Международного комитета Красного креста для расследования удара по колонии в Еленовке, где содержались пленные украинские военнослужащие. Решение принято «в интересах проведения объективного расследования», отмечается в заявлении ведомства.

При этом представители делегации Международного комитета Красного креста в Украине заявили, что накануне их не пустили в колонию. «Для ясности, наш вчерашний запрос на доступ к военнопленным не был удовлетворен. Предоставление МККК доступа к военнопленным является обязательством сторон в конфликте в соответствии с Женевскими конвенциями», — говорится в сообщении. В организации заявили, что не оставят попыток получить доступ к пленным.

После удара по колонии в Еленовке, где содержались пленные украинские военнослужащие, погибли 53 человека. Еще 75 украинцев получили ранения. Также ранены 8 сотрудников изолятора.

Минобороны России утверждает, что удар нанесли из американских РСЗО HIMARS. Там заявили, что атака преследовала цель запугать украинских военнослужащих, чтобы те не сдавались в плен. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ ударили по колонии из-за того, что пленные «азовцы» якобы начали давать показания.

Генштаб ВСУ обвинил в ударах по Еленовке Россию. Там считают, что таким образом Москва пытается скрыть «пытки и убийства украинских заключенных». Советник главы офиса Зеленского Подоляк также назвал атаку «российской провокацией и тщательно спланированным ударом».

Ранее украинские военные и спецслужбы потребовали реакции на произошедшее в Еленовке от ООН и Красного Креста, которые выступали «гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных». (moscowtimes.ru)