Экс вице-президент Федерации спортивной борьбы Азербайджана умер от коронавируса

Главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров умер из-за болезни, вызванной коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Да, коронавирус. Не хочется верить, столько планов, столько задач ставили, столько энергии, — сказал глава федерации. — Он объединил вокруг себя всех девочек».

До сборной России Алиомаров тренировал команду Азербайджана (2011-2015) и занимал пост вице-президента Федерации спортивной борьбы Азербайджана (2015-2018).

Алиомаров умер 13 мая в возрасте 67 лет. Он возглавил сборную России в феврале 2019 года. Под его руководством команда завоевала на чемпионате мира — 2019 две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, заняв второе место в общекомандном зачете. На чемпионате Европы — 2020 россиянки заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.