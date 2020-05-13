Экс вице-президент Федерации спортивной борьбы Азербайджана умер от коронавируса

Главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров умер из-за болезни, вызванной коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Да, коронавирус. Не хочется верить, столько планов, столько задач ставили, столько энергии, — сказал глава федерации. — Он объединил вокруг себя всех девочек».

До сборной России Алиомаров тренировал команду Азербайджана (2011-2015) и занимал пост вице-президента Федерации спортивной борьбы Азербайджана (2015-2018).

Алиомаров умер 13 мая в возрасте 67 лет. Он возглавил сборную России в феврале 2019 года. Под его руководством команда завоевала на чемпионате мира — 2019 две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, заняв второе место в общекомандном зачете. На чемпионате Европы — 2020 россиянки заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

 

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
| 2020-05-13T11:24:41+00:00 13 мая 2020, 12:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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