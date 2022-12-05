Бывший главный тренер «Барселоны» Карлос Рексач считает, что Лионелю Месси следует завершить профессиональную карьеру в случае победы на чемпионате мира в Катаре. Этот «мундиаль» станет для аргентинца последним.

«Я прошу его уйти из футбола, если он выиграет турнир, потому что после победы на чемпионате мира ты не можешь подняться выше.

Нынешняя заслуга Месси на этом чемпионате мира заключается в том, что он знает, когда выбрать точный момент во время матча, когда ему нужно сделать решающий ход, а в современном футболе это становится все сложнее и сложнее. Большего от него нельзя требовать», — передает слова Рексача Marca.

Сборная Аргентины заняла первое место на групповом этапе. Сначала подопечные Лионеля Скалони сенсационно уступили Саудовской Аравии, а затем обыграли Мексику и Польшу.

В 1\8 финала аргентинцы были сильнее сборной Австралии со счетом 2:1. 9 декабря команде предстоит в четвертьфинале сыграть с Нидерландами.

Месси в четырех матчах турнира забил три мяча и сделал одну голевую передачу.