Экс-советник президента США заявил, что Трамп невысокого мнения о Макроне

Президент США Дональд Трамп невысокого мнения о своем французском коллеге Эмманюэле Макроне, заявил бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон. Об этом пишет «Интерфакс».

«Он [Трамп] невысокого мнения о нем [Макроне] <…> Макрон пытался льстить Трампу. Это стратегия, которая часто работала. Но я не думаю, что Трампа впечатлил Макрон», — сказал Болтон.

Ранее суд разрешил публикацию книги экс-советника Трампа Джона Болтона о работе в Белом доме, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров.