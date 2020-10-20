Экс-советник президента США заявил, что Трамп невысокого мнения о Макроне

Президент США Дональд Трамп невысокого мнения о своем французском коллеге Эмманюэле Макроне, заявил бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон. Об этом пишет «Интерфакс».

«Он [Трамп] невысокого мнения о нем [Макроне] <…> Макрон пытался льстить Трампу. Это стратегия, которая часто работала. Но я не думаю, что Трампа впечатлил Макрон», — сказал Болтон.

Ранее суд разрешил публикацию книги экс-советника Трампа Джона Болтона о работе в Белом доме, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров.

| 2020-10-20T01:50:46+04:00 20 октября 2020, 09:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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