Экс-советник Обамы заявила о «русском следе» в беспорядках в США

Экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками в Соединенных Штатах Америки, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По ее словам, в таких акциях участвуют как мирные протестующие, так и экстремисты, которые пытаются контролировать происходящие протесты и «превратить их во что-то совсем другое».

Райс считает, что это исходит «из русского сборника пьес». Она предположила, что Россия якобы могла подстрекать некоторых из участников демонстраций и беспорядков при помощи социальных сетей, а также профинансировать это «каким-то образом, в той или иной форме».

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.