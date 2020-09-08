Экс-президенту Боливии запретили баллотироваться в Палату сенаторов

Суд департамента Ла-Пас в Боливии запретил бывшему президенту страны Эво Моралесу баллотироваться на выборах в Палату сенаторов от партии «Движение к социализму». Суд с минимальным перевесом голосов поддержал решение Высшего избирательного суда, который в Боливии выполняет функции избирательной комиссии, сообщил министр юстиции и прозрачности институтов власти Альваро Коимбра. Причиной запрета является проживание Моралеса за пределами Боливии.

Моралес, который после отставки с президентского поста получил политическое убежище в Аргентине, заявил о давлении на суд. «Судья принял незаконное и противоречащее конституции решение под угрозами и давлением», — написал он в Twitter, пообещав придерживаться этого решения и назвав своим приоритетом выход Боливии из кризиса. (DW)