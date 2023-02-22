Довольно неожиданный и нехарактерный ход на постсоветском пространстве. Встречу со всеми бывшими главами Кыргызстана провел нынешний президент страны Садыр Жапаров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

Участие во встрече приняли Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков. По словам Султанбаева, бывшие президенты решили простить друг другу все обиды и объединиться для дальнейшего развития государства.

Напомним, после освобождения из колонии бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева, Жапаров заявил, что не хочет, чтобы в тюрьме сидел «даже мой враг».

Как сообщил пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев, встреча прошла на нейтральной территории, передает АКИpress. А именно, в Дубае.

Садыр Жапаров опубликовал в соцсетях большое обращение, в котором рассказал, как «посадил за один стол бывших президентов». Во время встречи политики «поделились обидами и простили друг друга».

«Если мы думаем о будущем страны, нужно прекратить деление на «акаевских», «бакиевских», «атамбаевских», «отунбаевских», «жээнбековских», «доконцашников» и других. Необходимо думать о единстве и завтрашнем дне народа Кыргызстана», ‒ написал Жапаров.

По его словам, бывшие президенты поддержали его инициативу «объединиться в один кулак». Также они рассказали о своих обидах и признали ошибки.

«Самое главное ‒ они смогли простить друг друга», ‒ подчеркнул действующий президент Кыргызстана.

Садыр Жапаров отметил, что в политике каждого из президентов КР были недочеты.

«Если судить с точки зрения народа, то в политике каждого из них были недочеты и ошибки, которые сопровождались трагическими событиями и кровопролитием: аксыйские события при Акаеве, апрельские при Бакиеве, июньская трагедия в период временного правительства и октябрьские при Жээнбекове. Все это черными буквами вписано в историю кыргызского народа», ‒ отметил глава государства.

Жапаров обратился к кыргызстанцам с призывом объединяться.

«Уметь прощать и быть прощенным ‒ это великая традиция как с точки зрения религии, так и обычаев предков. Если мы хотим, чтобы Кыргызстан развивался, то надо отпустить старые обиды и недовольство», ‒ заявил президент Кыргызстана.

Он подчеркнул, что у него «нет личных интересов или зависти к бывшим президентам», и он «ничем им не обязан».

Интересна тут основополагающая цель. Если действующий президент хочет достичь согласия с бывшими, не говорит ли это о том, что у тех еще остаются какие-то рычаги, влияние в различных регионах Кыргызстана? Это некая попытка преодолеть имеющуюся разобщенность по принципу местничества, клановости? Она есть и ощутимо влияет на внутреннюю политику? Или это не так? Тогда, чего именно хотел добиться Жапаров организацией такой встречи?

Как отметил в беседе с # политический эксперт, доктор исторических наук, профессор Кыргызско-Российского Славянского университета (Бишкек) Аскар Джакишев, проведение встречи экс-президентов Кыргызстана в Дубае вызвало в обществе разноречивые оценки.

«Как представляется, большая, подавляющая часть общества, представленная выходцами из села, малосведущая в политических вопросах, в определенной мере погруженная в архаичное сознание, это действо восприняла как великодушный жест действующего президента С.Жапарова по примирению экс-президентов ради консолидации общества и достижения социального мира. В данном случае Жапаров как бы олицетворяет собой современный вариант кыргызского эпического героя «Манаса Великодушного», который добивался сплочения кыргызских племен», — рассказал эксперт.

Но другая, небольшая часть общества, наиболее образованная, хорошо осведомленная о кыргызской политической кухне, дает нелицеприятные оценки этой встречи, отметил Джакишев.

«Во-первых, на этой встрече присутствовал экс-президент К.Бакиев, который по приговору кыргызского суда должен отбывать длительный срок наказания за допущение массового убийства митингующих на центральной площади в Бишкеке. В отношении другого экс-президента А.Атамбаева подолжаются судебные разбирательства. Налицо допущенный правовой нигилизм.

Во-вторых, некоторые политики усмотрели в этой встрече попытку С.Жапарова реабилитировать К.Бакиева и создать условия для его возвращения на родину из Минска. Слова президента Жапарова, что бывшие президенты якобы признали свои ошибки и простили друг друга, мало что значат, так как «эксам» следовало бы просить прощения у народа, а не друг у друга.

Однозначно следует утверждать, что С.Жапаров добился поставленных целей, а именно, расположил к себе «эксов», принимая во внимание свой нелегитимный приход во власть путем госпереворота. Таким образом, эта встреча, работает на легитимизацию его нахождения во власти. Эта встреча была проведена в преддверии традиционного для Кыргызстана «весеннего политического обострения», поэтому, надо полагать, «эксы» скажут нужные слова своему политическому активу и соплеменникам. На этой встрече С.Жапаров выступил в роли некоего учителя, собравшего нерадивых учеников для проведения воспитательной беседы, что является очередной пиар-акцией, которым нынешняя власть придает важное значение», — резюмировал профессор Джакишев.