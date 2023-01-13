Бывший президент Франции Николя Саркози мог получить 300 тысяч евро в связи с участием в приеме Российского фонда прямых инвестиций пять лет назад.

Об этом заявило издание Médiapart на основании полученных банковских документов, информацию распространили еще ряд изданий, пишет «Европейская правда».

Журналисты выяснили, что Саркози получил два перевода на общую сумму 300 тысяч евро за несколько месяцев до и после выступления в 2018 году на новогоднем приеме фонда, где одобрительно высказывался о России и Владимире Путине.

Среди прочего, он сказал, что «Россия снова стала крупным геополитическим игроком, это ее место, ее историческая роль, ее предназначение». Саркози также заявил, что «всегда был другом Путина» и что «с ним можно говорить, даже если есть разногласия в позициях».

Как пишет Médiapart, в октябре 2018 года Саркози получил на свой счет во Франции 200 тысяч евро, а в феврале 2019 года — еще 100 тысяч. Деньги поступили от малоизвестной фирмы RS Capital Limited. Журналисты выяснили, что Российский фонд прямых инвестиций имеет дочернюю компанию с таким названием, зарегистрированную в ОАЭ.

Николя Саркози отказался комментировать эти переводы.

В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций Médiapart заявили, что «никаких выплат господину Саркози в связи с его участием в мероприятиях РФПИ, не было», а на вопрос о том, стоит ли фонд за этими переводами для Саркози, не ответили.

Напомним, в 2021 году Саркози заподозрили в «торговле влиянием» с участием российской фирмы.

В сентябре 2021 года его признали виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года; до сих пор продолжается апелляционное разбирательство по «делу о прослушках» — в котором Саркози уже получил реальный срок, но обжаловал приговор.