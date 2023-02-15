Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев после освобождения из колонии покинул страну.

Как передает #, об этом сообщает портал 24.kg со ссылкой на свои источники.

Атамбаев вылетел в Дубай, после этого он полетит на лечение в Испанию. По данным издания, его сопровождает сын Кадырбек.

«Алмазбек Атамбаев вылетел сегодня по маршруту Бишкек-Дубай в 6.34», — рассказали близкие экс-президента.

Накануне экс-президента освободили из колонии. Суд также разрешил ему выехать за пределы страны в связи с необходимостью получения лечения.

Ранее Верховный суд страны отменил приговор в его отношении и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

Атамбаев был президентом с 2011-го по 2017-й год. В отношении него возбудили несколько уголовных дел, в том числе в связи с беспорядками 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш, а также коррупции и легализации преступных доходов и незаконной выдаче паспортов гражданам Турции.

23 июня 2020 года суд приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.