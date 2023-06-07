Хорватия, которая также страдала от минной проблемы, готова делиться с Азербайджаном своим опытом по разминированию.

Как сообщает #, об этом экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила в ходе мероприятия на тему «Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и равенство» по видеообращению.

По ее словам, одним из ключевых аспектов успеха Хорватии в решении этой проблемы было использование помощи международного сообщества, а также координация органов власти.

Колинда Грабар-Китарович также подчеркнула, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в этой связи играет решающую роль и предпринимает правильные шаги по разминированию и восстановлению освобожденных территорий страны.