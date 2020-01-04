Экс-президент Эквадора предстанет перед судом

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, его заместитель Хорхе Глас и еще 19 обвиняемых по делу о взяточничестве в 2012-2016 годах предстанут перед судом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление генпрокуратуры страны.

Всего в деле фигурируют 24 человека.

Как отмечается, следователям удалось обнаружить 837 улик, доказывающие преступления названных лиц.

По данным прокуратуры, в сложной коррупционной схеме были задействованы президент Эквадора, вице-президент и министры правительства.

Сумма ущерба государству в рамках дела о коррупции в 2012-2016 годах превышает $7 млн.

В настоящее время Рафаэль Корреа находится за пределами Эквадора.

Сам экс-президент назвал просьбу генпрокурора страны о его предварительном заключении политическим шоу.

| 2020-01-04T11:02:25+00:00 4 января 2020, 11:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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