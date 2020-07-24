Экс-претендент на пост президента Беларуси опасаясь ареста покинул страну

Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало покинул страну. Об этом сообщил ТАСС в пятницу представитель предвыборного штаба Цепкало.

«Да, прошедшей ночью Валерий Цепкало покинул Беларусь и сейчас находится в Москве».

По некоторым данным, вместе с политиком Беларусь покинули его двое детей.

«У меня есть хорошие друзья в правоохранительных органах. И когда из одного органа из трех букв поступили сведения, я временно решил не показывать, где я нахожусь. Но когда уже из второго органа из трех букв мне сказали точно, что дана команда о моем аресте, я стал подумывать о том, чтобы уехать», — сказал Валерий Цепкало.

Цепкало уточнил, что сигналы о своем возможном аресте он получил из КГБ и МВД республики. Уехать из страны вместе с детьми его также подтолкнула ситуация, когда «к детям в школу пришли работники прокуратуры и начали у учителей, завуча, директора школы требовать, чтобы они подписывали какие-то бумаги в отношении нашего ребенка».