Экс-премьера Кот-д’Ивуара обвинили в заговоре

Прокуратура Кот-д’Ивуара предупредила оппозиционного политика и бывшего премьер-министра страны Гийома Соро о том, что ему грозит пожизненное заключение по обвинению в подготовке антиправительственного заговора, а не участие в предстоящих президентских выборах. Соответствующее заявление сделал в ходе пресс-конференции прокурор Ричард Аду.

«Наказанием за попытку заговора, направленного против безопасности государства, является пожизненный приговор», — цитирует его в четверг агентство Reuters. Аду представил сделанную спецслужбами запись одного из разговоров Гийома Соро, в котором, по словам прокурора, политик планирует переворот.

Официальный представитель бывшего главы правительства Афуси Бамба Ламин не стала отрицать подлинность представленной записи, однако подчеркнула, что высказывания были вырваны из контекста. «В ближайшее время мы опубликуем полную версию разговора, который произошел еще в 2017 году», — отметила она.(ТАСС)