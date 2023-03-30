Экс-премьер-министр Франции Эдуар Филипп получил конверт с угрозами, наполненный неизвестным порошком, сообщает радио Franceinfo.

Письмо, по данным редакции, было направлено в мэрию города Гавр, главой которого является Филипп на данный момент — после того, как послание было вскрыто, всех сотрудников администрации эвакуировали, а здание было оцеплено.

Содержимое конверта отправили на экспертизу, однако на данный момент четверо работников мэрии, прикасавшихся к письму, после обследования не показали никаких признаков ухудшения самочувствия.

В мэрии Гавра отметили, что не считают этот инцидент связанным с общенациональными протестами против пенсионной реформы. Правоохранители выясняют, кто мог стать отправителем письма с угрозами. (gazeta.ru)