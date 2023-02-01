Бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли намерена объявить, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года от Республиканской партии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что Хейли собирается заявить о вступлении в предвыборную гонку на мероприятии 15 февраля в Чарлстоне в штате Южная Каролина.

Как подчеркнули в CNN, экс-постпред США при ООН может стать первым политиком, который составит конкуренцию бывшему американскому президенту Дональду Трампу при выдвижении кандидатуры от республиканцев на следующих выборах. (Газета.Ру)