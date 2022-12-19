Бывший министр внутренних дел Нахчывана, генерал-майор Ахмед Ахмедов подал кассационную жалобу.

Как сообщает АПА, в жалобе было предложено принять в отношении бывшего министра решение об отмене ареста.

Кроме того, было доведено до сведения суда, что Ахмед Ахмедов некоторое время назад был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Верховный суд принял жалобу к производству.

Напомним, что Ахмед Ахмедов, который 17 лет был министром внутренних дел Нахчывана, был освобожден от должности в 2020 году, в том же году был задержан в Баку и арестован.

Приговором военного суда Нахчыванской АР Ахмед Ахмедов был признан виновным в особо крупном хищении, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и превышении должностных полномочий и приговорен к 11 годам лишения свободы.

Апелляционный суд оставил приговор в силе без изменений.

Некоторое время назад состояние Ахмеда Ахмедова ухудшилось. Он был помещен в Нахчыванский диагностико-лечебный центр.