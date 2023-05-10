Бывший министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши задержан за подстрекательство и организацию протестов, которые продолжаются в стране второй день подряд. Об этом в среду сообщил телеканал Geo.tv.

По данным источников телеканала, Куреши задержан на 15 суток за нарушение статута о поддержании общественного порядка. Ранее в среду был задержан его соратник по партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Асад Умар.

Оба политика входят в руководство ДЗС. Как отмечает телеканал со ссылкой на источники, политиков задерживают, «чтобы гарантировать соблюдение закона и порядка, поскольку они задают тон событиям — будь то протесты или другая подрывная активность». Сторонники этой партии второй день устраивают протесты в городах Пакистана после того, как во вторник был задержан лидер партии Имран Хан. В результате беспорядков задержаны более 1 000 человек, более 100 стражей порядка пострадали в столкновениях с протестующими в провинции Пенджаб.