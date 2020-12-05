Экс-глава СНБ Армении: Госструктуры больше не подчиняются Пашиняну

«У Пашиняна нет другого выхода, он обязательно должен уйти в отставку». Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом заявил бывший директор Службы национальной безопасности Армении, председатель партии «Айреник» («Родина») Артур Ванецян, во время митинга перед Домом Правительства с требованием отставки Никола Пашиняна.

По его словам, если Никол Пашинян не уйдет в отставку до 12:00 вторника 8 декабря, народ предъявит свое требование акциями неповиновения.

«Мы предпримем все предусмотренные законом шаги, чтобы как можно скорее отстранить Никола Пашиняна», — заявил лидер партии «Родина».

На вопрос, нет ли опасений, что в случае неповиновения правоохранительные органы начнут проводить аресты, Артур Ванецян ответил, что в Республике Армения не только правоохранительная система, но и государственные структуры больше не подчиняются Николу Пашиняну.

«Полиция выполняет свою работу, обеспечивают безопасность всех нас, а не Никола Пашиняна».

На уточняющий вопрос, как в таком случае комментировать допросы оппозиционера Гагика Царукяна, Артур Ванецян ответил, что это попытка классического политического преследования, имеющего очень плохие последствия для страны.

На наблюдение о том, что премьер-министру Николу Пашиняну ранее давали время уйти в отставку, какие сейчас есть гарантии, что действующий премьер уйдет в отставку, лидер партии «Родина» ответил:

«Сейчас процессы развиваются, тогда у нас была проблема, говорили: если Никол Пашинян уйдет, кто придет на его место? Сегодня «Движение за Спасение Отечества» представило своего кандидата в премьер-министры — Вазгена Манукяна. Манукян тоже выступил и кратко рассказал о том, что должно делать временное правительство. Следовательно, Никол Пашинян, если у него есть хоть капля чувства долга, должен немедленно уйти, не цепляться за кресло и позволить, чтобы в этой тяжелой ситуации могущие люди взяли на себя ответственность за будущее страны».